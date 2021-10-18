В России введут электронный паспорт в виде приложения на смартфоне

Шадаев утверждает, что соответствующий проект указа президента уже подготовлен и дорабатывается. Он уточнил, что смарт-карта заменит традиционный бумажный паспорт. Она будет иметь чип, на котором будут записаны все данные. Приложение на смартфоне можно будет использовать вместо паспорта в некоторых случаях. Пользователю достаточно будет показать сгенерированный там QR-код. Он будет подтверждать право лица на совершение определённых действий».

В каких именно регионах будут внедрены электронные паспорта, не сообщается. Можно предположить, что среди них будут Москва и Санкт-Петербург. Замена бумажного паспорта на смарт-карту будет добровольной.