В России выпустят приложение для электронного голосования на выборах

В результате к выборам в сентябре будут готовы два приложения. Первое — это пресловутое приложение для голосования, а второе — приложения для контроля за выборами «Мобильный наблюдатель». Оба сервиса покажут в июне.

Начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы также заявил, что голосовать через мобильное приложение будет удобнее, чем через мобильный браузер благодаря отсутствию ошибок вёрстки.

Сейчас приложение проходит этап закрытого тестирования. Ранее Венедиктов говорил, что по предварительным прогнозам около 40% москвичей будут голосовать дистанционно.