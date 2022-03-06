В России заблокировали приложение, превращающее телефон в рацию

Роскомнадзор написал, что 4 марта направил администрации Zello требование прекратить рассылку пользователям сообщений, в которых содержится «недостоверная информация о ходе специальной операции Вооружённых Сил Российской Федерации на территории Украины». Zello это требование не выполнило. Из-за этого Роскомнадзор решил блокировать приложение.

Напомним, впервые Zello услышала общественность в июне 2013 года, когда турецкие протестующие использовали его, чтобы обойти правительственную цензуру. В России РКН уже пытался заблокировать Zello по требованию Генпрокуратуры «в связи с наличием призывов к нарушению территориальной целостности РФ». В 2018 году блокировка произошла.