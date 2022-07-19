В России заговорили о блокировке YouTube к осени

Об этом Ашманов говорил, выступая на круглом столе в Общественной палате по теме угроз для несовершеннолетних пользователей интернета.

«Нам нужно рассчитывать на то, что он (YouTube — прич.) всё-таки будет заблокирован. Вот только что его владельца оштрафовали в очередной раз за то, что он не удаляет контент. Это когда-нибудь кончится. Я думаю, это кончится к осени, когда и Rutube нормально заработает, видео "ВКонтакте" станет более или менее самостоятельным хостингом. Когда начнётся нормальная работа этих сервисов, появится замена», — заявил Ашманов.

Ранее он уже говорил, что нужно готовиться к блокировке YouTube, но пока этого не случилось.