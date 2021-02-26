В России запустили аналог Clubhouse

Об этом Андреев рассказал в интервью Forbes. Миллиардер утверждает, что создал свой сервис в ноябре 2019-го. По его словам, Андреев тогда подумал, что «аудио спейс» — единственный рынок, где сегодня никто ничего не попробовал, а значит там не конкуренции. Разработка Stereo шла более полугода. В августе 2020 приложение запустили в Лос-Анджелесе, и его первыми пользователями стали комики.

Stereo похож на Clubhouse: позволяет людям общаться голосом в эфирах. Однако в отличие от Clubhouse позволяет ещё и записывать эфиры. Кроме того, пользователи могут получать донаты за них от слушателей. Также Stereo доступен и на iOS, и на Android.