Приложения
Сегодня в 16:47
В России запустили бесплатное приложение для определения коронавируса по дыханию и кашлю
Но это не замена лабораторному тесту
Сбер запустил приложение AI Resp для определения коронавируса по дыханию и кашлю. Его уже можно скачать бесплатно в App Store и Google Play Store.
Приложение разработала Лаборатория по искусственному интеллекту (ИИ) Сбербанка совместно с компанией СберМедИИ. Тест на коронавирус с помощью AI Resp занимает одну минуту. Приложение ищет в звуках дыхания и кашля человека паттерны, характерные для коронавирусной инфекции COVID-19.
В разработке использовали модель искусственного интеллекта. Её обучили более чем на 3000 записях пациентов, больных COVID-19. Точность модели достигает 82%.
Сбер советует использовать сервис после того, как почувствовал недомогание, побывал в возможной зоне риска или контактировал с заболевшим COVID-19. Отмечается, что приложение не может заменить лабораторные тесты.