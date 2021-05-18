В России запустили бесплатное приложение для определения коронавируса по дыханию и кашлю

Приложение разработала Лаборатория по искусственному интеллекту (ИИ) Сбербанка совместно с компанией СберМедИИ. Тест на коронавирус с помощью AI Resp занимает одну минуту. Приложение ищет в звуках дыхания и кашля человека паттерны, характерные для коронавирусной инфекции COVID-19.

В разработке использовали модель искусственного интеллекта. Её обучили более чем на 3000 записях пациентов, больных COVID-19. Точность модели достигает 82%.

Сбер советует использовать сервис после того, как почувствовал недомогание, побывал в возможной зоне риска или контактировал с заболевшим COVID-19. Отмечается, что приложение не может заменить лабораторные тесты.