В России запустили новый сервис для стриминга на замену Twitch

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В России запустили новый сервис для стриминга на замену TwitchНазывается VK Play Live
Компания VK в рамках сервиса VK Play запустила отечественный аналог стримингового сервиса Twitch — VK Play Live.
На данный момент сервис находится на этапе бета-тестирования, и чтобы стримеры могли присоединиться к платформе, необходимо подать заявку. В процессе работы на платформе cтримеры будут получать 90% выручки за свой контент, а сервис возьмёт 10% комиссионных. Отмечается, что для стримеров эти условия — «лучшие на рынке».
К тому же стримеры смогут создавать любые уровни подписки, начиная с 10 рублей. Вести трансляции смогут в качестве вплоть до 4K.