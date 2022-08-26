В России запустили новый сервис для стриминга на замену Twitch

На данный момент сервис находится на этапе бета-тестирования, и чтобы стримеры могли присоединиться к платформе, необходимо подать заявку. В процессе работы на платформе cтримеры будут получать 90% выручки за свой контент, а сервис возьмёт 10% комиссионных. Отмечается, что для стримеров эти условия — «лучшие на рынке».

К тому же стримеры смогут создавать любые уровни подписки, начиная с 10 рублей. Вести трансляции смогут в качестве вплоть до 4K.