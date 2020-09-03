В России запустили приложение для борьбы с вредными привычками

«Чеклисты» можно открыть прямо через приложение «ВКонтакте» на смартфоне или в десктопной версии сайта. В новом приложении можно указать свою цель, например, выработать привычку тренироваться и правильно питаться. Кроме того, сервис может следить за прогрессом в отказе от вредных привычек — курения, употребления алкоголя и других. Для цели нужно выбрать срок её достижения. Все успехи вносятся в календарь. Стоит отметить, что приложение «Чеклисты» бесплатное.

Сегодня «ВКонтакте» также начала ставить на посты пометки с предупреждением о том, что они содержат строчки песни «Третье сентября» Александра Шуфутинского, которая стала мемом в рунете.