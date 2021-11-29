В России запустили собственный TikTok

Сервисом занимается компания «Ритм Медиа», входящая в «Газпром-медиа». Новое приложение копирует функциональность TikTok — позволяет записывать и смотреть короткие вертикальные видео. Есть у Yappy и свои особенности. Например, возможность создания «коллабов», совместных роликов нескольких блогеров. Ещё в приложении есть видеоредактор, можно загружать там аудио. Кроме того, имеется библиотека трендовых идей.

В Yappy уже зарегистрированы «звёзды»: Клава Кока, Егор Шип, Карина Кросс, Мия Бойкой и другие. Приложение уже есть в магазинах App Store и Google Play Store.

В «Газпром-медиа» сочли, что их целевая аудитория — пользователи в возрасте 14-34 лет, которые «увлечены саморазвитием и карьерой и для которых важны личное признание и материальный успех».