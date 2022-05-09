В России заработал аналог Google Play — NashStore

Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу создателя магазина, автономной некоммерческой организации (АНО) «Цифровые платформы». С сегодняшнего дня, 9 мая, все желающие разработчики могут регистрироваться на сайте nashstore.ru и загружать приложения. Программы будут проверены на наличие вредоносного кода. После этого станет доступна публикация в магазине с возможностью импорта данных из Google Play.

«Цифровые платформы» уже пригласили к сотрудничеству более 3000 владельцев приложений, в том числе банки ВТБ, «Открытие», Сбербанк и др.

Ранее разработчики NashStore попросили у Минцифры, чтобы его включили в перечень предустановленных программ для смартфонов, продающихся в России.