В России заявили, что приложение «Умное голосование» связано с Пентагоном

Захарова сообщила, что Роскомнадзор отследил IP-адреса разработчиков проекта. Она утверждает, что серверы и техническая поддержка приложения «Умное голосование» «в основном идут из США». «Это самая крупная территориальная группа, откуда идут попытки обхода блокировок, — США», — уточнила Захарова.

По её словам, именно с этим был связан визит американского посла Джона Салливана в министерство 10 сентября. В посольстве США журналистам сообщили, что дипломат посетил МИД для обсуждения двусторонних вопросов.

Председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев тоже говорил, что «Умное голосование» имеет отношение к американским военным.