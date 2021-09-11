В России заявили, что приложение «Умное голосование» связано с Пентагоном

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Сегодня в 19:27
В России заявили, что приложение «Умное голосование» связано с ПентагономЯкобы следы ведут туда
Официальный представитель МИДа РФ Мария Захарова заявила, что разработчики «Умного голосования» «так или иначе связаны с Пентагоном». Напомним, проект «Умное голосование» позволяет людям голосовать на выборах так, чтобы не допустить членов партии «Единая Россия» в правительство.
Захарова сообщила, что Роскомнадзор отследил IP-адреса разработчиков проекта. Она утверждает, что серверы и техническая поддержка приложения «Умное голосование» «в основном идут из США». «Это самая крупная территориальная группа, откуда идут попытки обхода блокировок, — США», — уточнила Захарова.
По её словам, именно с этим был связан визит американского посла Джона Салливана в министерство 10 сентября. В посольстве США журналистам сообщили, что дипломат посетил МИД для обсуждения двусторонних вопросов.
Председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев тоже говорил, что «Умное голосование» имеет отношение к американским военным.