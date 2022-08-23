В России заявили о возможной потере доступа к данным в зарубежных соцсетях

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В России заявили о возможной потере доступа к данным в зарубежных соцсетяхРанее говорили о том, что и смартфоны могут отключить
Научно-технический центр подведомственного Роскомнадзору ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ) сообщил, что россияне, которые пользуются зарубежными приложениями и социальными сетями могут потерять доступ к своим данным в них из-за санкций.
В ГРЧЦ утверждают, что владельцы мессенджеров и других приложений могут в одностороннем порядке отказаться от обязательств, предусмотренных пользовательским соглашением. Также приводится мнение, что зарубежные владельцы «могут предвзято трактовать правовые нормы против российских пользователей», «при этом может искусственно создаваться видимость их легитимности».
В ГРЧЦ заявили, что россиянам следует отказаться от использования мессенджеров, которыми владеют иностранные юридические лица из «недружественных России государств». Или, по словам собеседников ТАСС, стоит сократить количество персональных данных, которые обрабатывают соцсети.
Пока прецедентов с отключением доступа не было.