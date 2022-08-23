В России заявили о возможной потере доступа к данным в зарубежных соцсетях

В ГРЧЦ утверждают, что владельцы мессенджеров и других приложений могут в одностороннем порядке отказаться от обязательств, предусмотренных пользовательским соглашением. Также приводится мнение, что зарубежные владельцы «могут предвзято трактовать правовые нормы против российских пользователей», «при этом может искусственно создаваться видимость их легитимности».

В ГРЧЦ заявили, что россиянам следует отказаться от использования мессенджеров, которыми владеют иностранные юридические лица из «недружественных России государств». Или, по словам собеседников ТАСС, стоит сократить количество персональных данных, которые обрабатывают соцсети.

Пока прецедентов с отключением доступа не было.