В российских ресторанах теперь можно не ждать официанта и оплатить счёт самостоятельно

15:22, 20 февраля 2023
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В российских ресторанах теперь можно не ждать официанта и оплатить счёт самостоятельноЧерез QR-код
«Альфа-банк» и «нетмонет» попытались решить проблему долгого обслуживания в ресторанах. Их новый сервис позволяет самостоятельно оплатить счёт по QR-коду, не дожидаясь официанта.
Фото: нетмонет
На сайте сервиса говорится, что стоимость его интеграции составляет ноль рублей. «Нетмонет» позволит разгрузить официантов. Для гостей он также будет удобен тем, что счёт в приложении можно разделить между всеми участниками. При этом общие блюда можно поделить на всех.
Помимо прочего в «Нетмонет» можно оставить чаевые и отзыв на ресторан. Заведению нужно просто разместить QR-носители на столиках. Клиентам — просто отсканировать код.