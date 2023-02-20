В российских ресторанах теперь можно не ждать официанта и оплатить счёт самостоятельно

На сайте сервиса говорится, что стоимость его интеграции составляет ноль рублей. «Нетмонет» позволит разгрузить официантов. Для гостей он также будет удобен тем, что счёт в приложении можно разделить между всеми участниками. При этом общие блюда можно поделить на всех.

Помимо прочего в «Нетмонет» можно оставить чаевые и отзыв на ресторан. Заведению нужно просто разместить QR-носители на столиках. Клиентам — просто отсканировать код.