В российской альтернативе Google Play теперь можно покупать платные приложения

Чтобы совершать платежи в RuStore, достаточно привязать банковскую карту в личном кабинете. Это позволит оплачивать услуги и виртуальные товары в приложениях: прокачивать игровых персонажей, покупать электронные книги, оформлять подписку на фильмы и многое другое.

Для реализации этого инструмента VK использовал решение Сбера. Чтобы начать принимать платежи от пользователей, разработчику необходимо активировать функцию монетизации в личном кабинете RuStore. Комиссия составит 15%.