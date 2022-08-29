В российской альтернативе Google Play теперь можно покупать платные приложения

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В российской альтернативе Google Play теперь можно покупать платные приложенияВ RuStore
VK внедрил в свой магазин приложений RuStore способы монетизации. Теперь пользователи могут покупать подписки и совершать разовые покупки.
Чтобы совершать платежи в RuStore, достаточно привязать банковскую карту в личном кабинете. Это позволит оплачивать услуги и виртуальные товары в приложениях: прокачивать игровых персонажей, покупать электронные книги, оформлять подписку на фильмы и многое другое.
Для реализации этого инструмента VK использовал решение Сбера. Чтобы начать принимать платежи от пользователей, разработчику необходимо активировать функцию монетизации в личном кабинете RuStore. Комиссия составит 15%.