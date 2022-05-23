В российском аналоге Google Play чаще скачивали приложения, которые и так есть в Google Play

Как утверждает пресс-служба АНО «Цифровые платформы», создавшей маркетплейс, в NashStore зарегистрировались более 657 тысяч человек. Разработчики успели загрузить и отправить на проверку более 5 тысяч приложений. Модерацию уже прошли более 1,5 тысячи.

Утверждается, что пользовали установили приложения из NashStore около 1,3 млн раз. Самым популярным стало 2Gis (110 тысяч раз). На втором месте стоит RuTube (68 тысяч), на третьем — «Почта России» (63 тысячи). Что любопытно, эти приложения свободно доступны и в Google Play. А NashStore создавался в том числе потому, что магазин приложений Google удалил некоторые российские программы. Справедливости ради, их тоже скачивают из NashStore, хоть и не так активно.