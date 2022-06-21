В российском аналоге Google Play начали появляться зарубежные приложения

NashStore запустила АНО «Цифровые платформы». Потребность в собственном магазине приложений, как считается, возникла из-за удаления из App Store и Google Play приложений санкционных банков.

Сейчас в NashStore есть примерно две тысячи приложений. Ещё часть приложений пока находится на модерации. Утверждается, что все иностранные разработчики приходят в магазин приложений по собственной инициативе. «В скором времени мы планируем запустить системную работу с иностранными компаниями, начнём с ЕАЭС и Азии», — рассказал гендиректор NashStore.

Это не единственный российский магазин приложений. Создаётся также RuStore при поддержке Минцифры.