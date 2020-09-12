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В российском приложении Delivery Club разрешили бронировать столики в ресторане
Приложение хотят сделать «супераппом»
Сервис доставки еды Delivery Club решили расширить. Теперь в нём есть возможность забронировать столик в ресторане.
Пока новая опция работает только в Москве, но позже её запустят и в городах-миллионниках. Функция реализована через систему Smart Reserve. До конца года онлайн-бронирование будет бесплатным. Ранее в Delivery Club появилась возможность заказа еды из ресторанов навынос.
Владельцы приложения говорят, что оно превращается в «суперапп в сфере еды». Скоро в Delivery Club добавят карту: на ней будут изображены рестораны, из которых можно заказать блюда навынос или забронировать стол.
Создатели приложения рассказали, что ежемесячно через него совершают более 5 млн заказов.
Стоит отметить, что функции онлайн-бронирования в ресторанах уже есть в крупных картографических сервисах Яндекса и Google.