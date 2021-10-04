В российском Spotify запустили раздел с подкастами

Теперь подкасты можно найти во вкладке «Поиск». Раздел с ними так и называется «Подкасты». Доступны 10 разных категорий по темам: от музыки до криминальных историй.

Сообщается, что в разделе есть как русскоязычные, так и зарубежные подкасты. Среди русскоязычных представлены проекты студий «Либо/Либо», «Завтраккаст», Red Barn, Disgusting Men и другие. Раздел подкастов доступен и в приложении, и в десктопной версии Spotify.

Напомним, этот музыкальный сервис запустился в России летом 2020 года. Летом 2021 года Spotify рассказал, каких российских исполнителей слушают зарубежные пользователи. Среди них оказались рэпер Моргенштерн и группа «Тату».