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Сегодня 16:35
В России запустят приложение с двойниками паспорта, прав и других документов
Проект начнётся в 2021 году
Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что в 2021 году в России может стартовать проект по созданию цифровых двойников основных документов граждан. Они все будут доступны в мобильном приложении.
Как пишет издание «РИА Новости» двойники документов в приложении можно будет использовать вместо бумажных. Шадаев отметил, что технология, которая лежит в основе этого, была отработана в период первой волны пандемии на примере цифровых пропусков с QR-кодом.
Власти могут создать цифровые двойники водительского удостоверения, свидетельства о регистрации транспортного средства, охотничьего билета, частично паспорта. В будущем в приложение также могут добавить студенческие билеты и социальные карты.
По словам Шадаева, россияне смогут предъявлять двойники документов «в девяти из десяти случаев».