В России запустят приложение с двойниками паспорта, прав и других документов

Как пишет издание «РИА Новости» двойники документов в приложении можно будет использовать вместо бумажных. Шадаев отметил, что технология, которая лежит в основе этого, была отработана в период первой волны пандемии на примере цифровых пропусков с QR-кодом.

Власти могут создать цифровые двойники водительского удостоверения, свидетельства о регистрации транспортного средства, охотничьего билета, частично паспорта. В будущем в приложение также могут добавить студенческие билеты и социальные карты.

По словам Шадаева, россияне смогут предъявлять двойники документов «в девяти из десяти случаев».