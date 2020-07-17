В Россию придёт китайский аналог Яндекс.Такси

Журналисты, ссылаясь на источники, пишут, что китайский агрегатор такси DiDi начнёт работу в России с Казани. Водители даже рассказали, что им начали поступать уведомления об этом. Запуск DiDi ожидается уже в ближайшие недели. Также сервис может появиться в сентябре-декабре в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Москве и Санкт-Петербурге.

Представитель DiDi рассказал РБК, что компания недавно начала тестировать приложение в России. Владельцем сервиса, кстати, является китайская компания Didi Chuxing. По последним данным, большую часть легального рынка такси в России занимает Яндекс.Такси (27%).