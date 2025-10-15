В RuTube похвалились почти 2 млрд просмотров из-за границы с начала года

Самыми активными пользователями стали зрители из Казахстана (371,9 млн просмотров), США (235,3 млн) и Беларуси (214 млн). В пятерку лидеров также вошли Германия (108,6 млн) и Нидерланды (108,4 млн).

По словам генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга» Александра Жарова, аудитория платформы растет ежемесячно. В России RuTube ежемесячно просматривают около 80 миллионов человек, а доля зарубежных зрителей продолжает увеличиваться. Жаров отметил, что команда старается делать продукт удобным как для авторов, так и для зрителей за пределами страны.

Наибольшей популярностью пользуется UGC-контент — ролики, созданные самими пользователями, особенно лайфстайл-видео. Зарубежная аудитория чаще всего смотрит фильмы, сериалы, развлекательные и новостные подборки.