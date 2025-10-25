В Samsung One UI 8.5 появятся «приоритетные уведомления», как на iPhone

Опубликовано 25 октября 2025, 15:041 мин.
В Samsung One UI 8.5 появятся «приоритетные уведомления», как на iPhoneСамое важное
Samsung выпустит очередную функцию для своих смартфонов Galaxy — автоматическое выделение важных уведомлений. Информация была обнаружена в утёкшей сборке One UI 8.5, на которую ссылаются СМИ.
© Samsung
Функция получила название «Приоритизация уведомлений» (Prioritize notifications). Она автоматически перемещает важные оповещения в верхнюю часть шторки. Пользователи смогут выбирать, какие уведомления каждой конкретной программы будут считаться приоритетными.
Функция, скорее всего, появится вместе с официальным релизом One UI 8.5 вместе с серией Galaxy S26 в начале следующего года.
Обработка данных происходит прямо на устройстве, Samsung не получает доступ к содержимому ваших уведомлений.