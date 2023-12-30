В Samsung Wallet на Android теперь можно добавить водительские права

Шаг Samsung последовал за запуском Google Wallet в Аризоне несколько месяцев назад, но с изюминкой. В то время как приложение Google также поддерживает Колорадо, Мэриленд и Джорджию, Samsung в настоящее время ограничивает свои цифровые права только Аризоной. Тем не менее, обе компании обещают в будущем расширить количество штатов и функциональность.

Для пользователей iPhone Apple Wallet также предлагает функцию цифровых водительских прав в нескольких штатах, и в ближайшее время к ним присоединятся еще несколько. Растущее распространение этих платформ свидетельствует о значительном переходе к цифровым удостоверениям личности, обеспечивающим удобство и безопасность для граждан и упрощающим процессы проверки для органов власти.