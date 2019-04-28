В Саудовской Аравии людей казнили за сообщения в WhatsApp о митингах

Высшая мера наказания была определена для 37 человек по различным причинам. Кого-то обвиняли в убийство сотрудников органов безопасности, кого-то в распространении террористических взглядов или информации о протестах. Одного человека казнили через распятие — это наказание в Саудовской Аравии применяется при наиболее серьёзных преступлениях.

Daily Mail рассказывает, что один из казнённых писал о протестах в WhatsApp почти пять лет назад: тогда он ещё был несовершеннолетним (16 лет), и по международным законам его не имели права наказывать сейчас.

Также 14 человек обвинили в участии в протестах 2011-2012 года.