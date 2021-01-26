Приложения
Сегодня 12:47
В СберБанк Онлайн разрешили создать собственного виртуального персонажа
Можно попытаться воссоздать свою внешность
В мобильном приложении СберБанк Онлайн появился конструктор виртуального персонажа. Можно попробовать создать изображение человека, похожего на себя. Этот аватар будет отображаться в профиле СберБанк Онлайн и в «Диалогах».
Конструктор позволяет настроить форму лица, оттенок кожи, цвет глаз, причёску, одежду.
Чтобы воспользоваться опцией, нужно зайти в СберБанк Онлайн, перейти в «Профиль» и нажать на аватар. Можно также установить в качестве картинки профиля любое другое изображение.
Сбер добавил конструктор аватаров в приложение потому, что ранее узнал у клиентов, воспользовались бы они такой возможностью. Около 30% опрошенных заявили, что воспользовались бы.
По подсчётам Сбера, приложением СберБанк Онлайн пользуются более 65 млн человек ежемесячно.