В СберБанк Онлайн разрешили создать собственного виртуального персонажа

Сбер добавил конструктор аватаров в приложение потому, что ранее узнал у клиентов, воспользовались бы они такой возможностью. Около 30% опрошенных заявили, что воспользовались бы.

По подсчётам Сбера, приложением СберБанк Онлайн пользуются более 65 млн человек ежемесячно.