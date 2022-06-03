В SberPay появились новые способы оплаты при помощи смартфонов

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В SberPay появились новые способы оплаты при помощи смартфоновИ есть один, который даже не требует смартфона — только взгляда
В SberPay добавили новые сервисы бесконтактной оплаты телефоном — «Плати QR» и биометрическую систему «Оплата одним взглядом».
«Плати QR» теперь называется «SberPay оплата по QR». С его помощью можно расплачиваться телефоном уже в 500 тысячах торговых точек по всей стране. Пользователю нужно просто отсканировать QR-код на кассе и подтвердить его в мобильном приложении СберБанк Онлайн. В сетях «Виктория» и «Азбука Вкуса» и магазинах, использующих SberPay на кассах «Эвотор», можно расплатиться персональным QR-кодом покупателя. Сервис работает и на смартфонах без поддержки NFC.
«Оплата одним взглядом» даёт возможность оплачивать покупки вообще. без смартфона. Нужно просто посмотреть в камеру. Правда, заранее нужно сдать биометрию.