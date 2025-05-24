В серверной соцсети Маска X случился пожар

Последний крупный сбой на платформе произошёл в марте 2025 года. Тогда глава X Илон Маск объяснял его «масштабной кибератакой», однако эксперты позже заявили, что причина — недостаточная безопасность серверов компании.

По данным Wired, в дата-центре, арендованном Илоном Маском в Хиллсборо (Орегон), произошёл пожар. Пока неясно, связано ли это с последними сбоями.

При этом проблемы продолжаются часами (на момент подготовки материала), но число жалоб уменьшилось.