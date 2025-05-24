В серверной соцсети Маска X случился пожар

Опубликовано 24 мая 2025, 11:151 мин.
В серверной соцсети Маска X случился пожарСбой в работе X
Сегодня многие пользователи в США столкнулись с проблемами при работе с соцсетью X. По данным DownDetector, более 5 тысяч человек сообщили о сбоях. В официальном аккаунте технической поддержки X подтвердили, что проблемы связаны с аварией в одном из дата-центров, и команда уже работает над устранением неисправности.
© Ferra.ru
Последний крупный сбой на платформе произошёл в марте 2025 года. Тогда глава X Илон Маск объяснял его «масштабной кибератакой», однако эксперты позже заявили, что причина — недостаточная безопасность серверов компании.
По данным Wired, в дата-центре, арендованном Илоном Маском в Хиллсборо (Орегон), произошёл пожар. Пока неясно, связано ли это с последними сбоями.
При этом проблемы продолжаются часами (на момент подготовки материала), но число жалоб уменьшилось.