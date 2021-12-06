В сервисе видеозвонков Jazz от Сбера появилось умное шумоподавление от NVIDIA

Приложения
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В сервисе видеозвонков Jazz от Сбера появилось умное шумоподавление от NVIDIAБудет автоматически убирать посторонние шумы
Сервис для видеозвонков Jazz by Sber стал доступен в мобильном приложении Салют. Теперь создавать встречи без лимита по времени и приглашать в них до ста человек можно не только через веб-версию и в десктопном приложении, но и на смартфоне. При этом всех будет хорошо слышно — в сервисе заработала умная технология шумоподавления от NVIDIA.
Чтобы запустить встречу, нужно в приложении Салют перейти на вкладку коммуникаций, нажав на иконку с видеокамерой в левом верхнем углу стартового экрана. Сервис позволяет даже сделать вызов на своё умное устройство Sber.
Сервис поддерживает работу в браузерах, в приложении для компьютера Jazz Desktop, на смарт-дисплее SberPortal и умном ТВ-медиацентре с камерой SberBox Top. Можно переключаться между этими устройствами и во время звонка.
Интересной новой опцией стало умное шумоподавление на базе платформы Maxine от NVIDIA. Технология автоматически удаляет посторонние шумы: заглушаются детский плач, собачий лай, строительный шум и др.