В сервисе видеозвонков Jazz от Сбера появилось умное шумоподавление от NVIDIA

Чтобы запустить встречу, нужно в приложении Салют перейти на вкладку коммуникаций, нажав на иконку с видеокамерой в левом верхнем углу стартового экрана. Сервис позволяет даже сделать вызов на своё умное устройство Sber.

Сервис поддерживает работу в браузерах, в приложении для компьютера Jazz Desktop, на смарт-дисплее SberPortal и умном ТВ-медиацентре с камерой SberBox Top. Можно переключаться между этими устройствами и во время звонка.

Интересной новой опцией стало умное шумоподавление на базе платформы Maxine от NVIDIA. Технология автоматически удаляет посторонние шумы: заглушаются детский плач, собачий лай, строительный шум и др.