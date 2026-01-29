В Сеть слили внешний вид новой компьютерной ОС Google на базе Android

Ранее Google объявила о планах объединить разработки ChromeOS и Android для ПК в единый проект. Aluminium OS станет результатом этого слияния. Ключевой особенностью системы станет глубокая интеграция ИИ, способного, что важно, работать локально на компьютере.

Инсайдеры пока не говорят о сроках выхода.