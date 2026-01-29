В Сеть слили внешний вид новой компьютерной ОС Google на базе Android

Опубликовано 29 января 2026, 13:221 мин.
В Сеть слили внешний вид новой компьютерной ОС Google на базе AndroidВстречайте Aluminium OS
Google “тайно” работает над новой операционной системой для компьютеров под кодовым названием Aluminium OS. Новые подробности проекта недавно просочились в Сеть.
© Ferra.ru
Система основана на Android 16 и работает на обычных компьютерах с процессорами Intel. Интерфейс новой ОС сочетает в себе элементы macOS, Linux и Windows 11. В верхнем углу экрана размещена кнопка для быстрого доступа к голосовому помощнику Gemini.
Ранее Google объявила о планах объединить разработки ChromeOS и Android для ПК в единый проект. Aluminium OS станет результатом этого слияния. Ключевой особенностью системы станет глубокая интеграция ИИ, способного, что важно, работать локально на компьютере.
Инсайдеры пока не говорят о сроках выхода.