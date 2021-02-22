Приложения
Сегодня в 14:12
В сеть утекли разговоры пользователей Clubhouse
Хакер вывел их на сторонний сайт
Социальная сеть Clubhouse признала, что на выходных разговоры некоторых пользователей утекли в сеть. Администрация заявила, что уже заблокировала хакера. Эксперты рассказали, что надеяться на конфиденциальность в соцсети не стоит.
Команда Clubhouse зафиксировала хакерскую атаку в прошлые выходные. Сообщается, что злоумышленник перенаправил записи разговоров из «нескольких комнат» на сторонний сайт. Хакера уже заблокировали навсегда. Также соцсеть уверяет, что приняла защитные меры для предотвращения подобного в будущем.
Гендиректор австралийской компании Internet 2.0 Роберт Поттер пояснил, что, по сути, хакер нашёл способ удалённо поделиться со всем миром своим логином от соцсети. Эксперт также отметил, что проблема Clubhouse заключается в том, что люди уверены в приватности своих разговоров. Однако все диалоги записываются. Соцсеть использует для операций мощности компании Agora из Шанхая. Через них же проходит обработка потоков данных и звука.