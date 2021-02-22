В сеть утекли разговоры пользователей Clubhouse

Команда Clubhouse зафиксировала хакерскую атаку в прошлые выходные. Сообщается, что злоумышленник перенаправил записи разговоров из «нескольких комнат» на сторонний сайт. Хакера уже заблокировали навсегда. Также соцсеть уверяет, что приняла защитные меры для предотвращения подобного в будущем.

Гендиректор австралийской компании Internet 2.0 Роберт Поттер пояснил, что, по сути, хакер нашёл способ удалённо поделиться со всем миром своим логином от соцсети. Эксперт также отметил, что проблема Clubhouse заключается в том, что люди уверены в приватности своих разговоров. Однако все диалоги записываются. Соцсеть использует для операций мощности компании Agora из Шанхая. Через них же проходит обработка потоков данных и звука.