В сети набрало популярность российское приложение для «создания» ребёнка от знаменитости

Об этом пишет VC.ru, ссылаясь на данные App Annie. Сообщается, что 19 апреля приложение Icon было лидером общего «бесплатного» топа App Store в России. Выпущено оно было только 14 апреля. За пять дней приложение скачали более 700 тысяч раз.

Icon использует нейросеть, чтобы проанализировать черты лица предполагаемых родителей, один из которых вы, а второй — какая-нибудь знаменитость. На основе этого другой алгоритм генерирует возможного общего ребёнка, ну, точнее, его фотографию. Причём возраст «ребёнка» можно настроить от 5 до 37 лет.

Приложение бесплатное, но имеет платные функции. Создатели Icon утверждают, что сервис не хранит снимки пользователей. В базе «звёзд» насчитывается больше 100 человек.

Для оформления использовано фото Icon