В Сети нашли крупнейших архив с 10 миллиардами слитых паролей

Утечка паролей, полученных в результате старых и недавних утечек данных, повышает угрозу атак, связанных с подбором паролей. Исследователи Cybernews предупреждают, что хакеры могут использовать этот обширный массив данных для проведения атак.

В том числе они могут атаковать системы, не имеющие адекватной защиты от подобных взломов, - от личных аккаунтов до критически важных объектов инфраструктуры (и такое там бывает, да).

Чтобы снизить риски, Cybernews советует пострадавшим пользователям и организациям немедленно сбросить пароли в своих аккаунтах, использовать надежные и уникальные пароли, включить многофакторную аутентификацию (MFA) и использовать менеджеры паролей.