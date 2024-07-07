В Сети нашли крупнейших архив с 10 миллиардами слитых паролей

Опубликовано 07 июля 2024, 04:30
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В Сети нашли крупнейших архив с 10 миллиардами слитых паролейЧто представляет серьезную угрозу безопасности
Cybernews сообщила о грандиозной утечке данных, содержащей около 10 миллиардов уникальных паролей. Опубликован архив был на известном хакерском форуме пользователем ObamaCare.
Утечка паролей, полученных в результате старых и недавних утечек данных, повышает угрозу атак, связанных с подбором паролей. Исследователи Cybernews предупреждают, что хакеры могут использовать этот обширный массив данных для проведения атак.
В том числе они могут атаковать системы, не имеющие адекватной защиты от подобных взломов, - от личных аккаунтов до критически важных объектов инфраструктуры (и такое там бывает, да).
Чтобы снизить риски, Cybernews советует пострадавшим пользователям и организациям немедленно сбросить пароли в своих аккаунтах, использовать надежные и уникальные пароли, включить многофакторную аутентификацию (MFA) и использовать менеджеры паролей.