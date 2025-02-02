Опубликовано 02 февраля 2025, 08:151 мин.
В Сети нашли способ отключения ИИ в Google Поиске — начните материтьсяРугательства в поисковых запросах могут отключить сводки от ИИ Google
Если вас расстраивают результаты поиска Google, куда вклинивается ИИ компании, есть простой трюк, чтобы избежать этого: просто добавьте к своему поисковому запросу ругательство. Например, вместо поиска «Насколько велик студенческий корпус?» попробуйте «Насколько велик е****й студенческий корпус?». Это небольшое изменение не позволит Google показывать ИИ-резюме. И вы получите более понятный список ссылок.
Это не первый метод отключения сводок ИИ, но он, безусловно, самый простой и удобный. Многие пользователи считают эти сводки ИИ бесполезными, поскольку иногда они могут представлять неточную или вводящую в заблуждение информацию. Известны случаи, когда система Google делала странные или неправильные предложения, например, рекомендовала использовать клей, чтобы сыр не сползал с пиццы.
К тому же, хотя Google утверждает, что ИИ-обзоры не вредят посещаемости сайтов, многие медиакомпании недовольны тем, что ИИ обобщает их контент.