Это не первый метод отключения сводок ИИ, но он, безусловно, самый простой и удобный. Многие пользователи считают эти сводки ИИ бесполезными, поскольку иногда они могут представлять неточную или вводящую в заблуждение информацию. Известны случаи, когда система Google делала странные или неправильные предложения, например, рекомендовала использовать клей, чтобы сыр не сползал с пиццы.

К тому же, хотя Google утверждает, что ИИ-обзоры не вредят посещаемости сайтов, многие медиакомпании недовольны тем, что ИИ обобщает их контент.