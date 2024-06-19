В Сети раскрыли сроки публичной бета-версии iOS 18

Традиционно Apple выпускает первую бета-версию iOS для разработчиков вскоре после ключевой конференции WWDC в июне.

Публичная бета-версия обычно выходит примерно через пять недель, совпадая с выпуском третьей бета-версии для разработчиков. Такой график гарантирует, что публичная бета-версия будет более стабильной и пригодной для установки на основные устройства.

В прошлые годы Apple придерживалась этого графика:

Публичная бета-версия iOS 17: 12 июля 2023 года

Публичная бета-версия iOS 16: 11 июля 2022 года

Хотя всегда есть небольшая вероятность того, что Apple скорректирует сроки, фанаты могут ожидать, что публичная бета-версия iOS 18 появится примерно в середине июля.