В Сети раскрыли сроки публичной бета-версии iOS 18

Опубликовано 19 июня 2024, 17:32
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В Сети раскрыли сроки публичной бета-версии iOS 18Середина июля, следуя ежегодной традиции Apple
Любители Apple, желающие опробовать новейшие функции iOS 18 без участия в бета-версии для разработчиков, могут отметить в своем календаре предстоящий релиз публичной бета-версии iOS 18. Согласно последним сообщениям, ожидается, что Apple запустит ее в середине июля, придерживаясь своих обычных сроков, наблюдавшихся в предыдущие годы.
Традиционно Apple выпускает первую бета-версию iOS для разработчиков вскоре после ключевой конференции WWDC в июне.
Публичная бета-версия обычно выходит примерно через пять недель, совпадая с выпуском третьей бета-версии для разработчиков. Такой график гарантирует, что публичная бета-версия будет более стабильной и пригодной для установки на основные устройства.
В прошлые годы Apple придерживалась этого графика:
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Публичная бета-версия iOS 17: 12 июля 2023 года
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Публичная бета-версия iOS 16: 11 июля 2022 года
Хотя всегда есть небольшая вероятность того, что Apple скорректирует сроки, фанаты могут ожидать, что публичная бета-версия iOS 18 появится примерно в середине июля.