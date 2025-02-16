В Сети рассказали, как кидать файлы с ПК на смартфон по Wi-Fi

В Сети рассказали, как кидать файлы с ПК на смартфон по Wi-FiБезопасно
Что потребуется?
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Смартфон Android — получатель файлов.
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Компьютер (Windows 10) — источник файлов.
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Wi-Fi роутер — соединяет устройства.
Программы:
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WiFi FTP Server (мобильное приложение для запуска FTP-сервера).
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WinSCP (FTP-клиент на ПК).
Как передавать файлы?
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Подключите смартфон к Wi-Fi. В настройках выберите сеть и введите пароль.
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Запустите FTP-сервер на телефоне. Откройте приложение WiFi FTP Server и нажмите «Start». Оно покажет IP-адрес и порт.
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Настройте WinSCP на ПК. Введите IP и порт телефона, сохраните настройки и нажмите «Login». Откроется файловый менеджер.
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Передайте файлы. Перетащите файлы с ПК в окно WinSCP, после завершения загрузки закройте соединение.
Файлы не загружаются в облако, передача идет внутри домашней сети. К тому же не нужны провода и карты памяти — одни плюсы.