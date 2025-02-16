Приложения
Опубликовано 16 февраля 2025, 22:46
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В Сети рассказали, как кидать файлы с ПК на смартфон по Wi-Fi

Безопасно
Если вам нужно перенести файлы с компьютера на Android-смартфон, но нет желания использовать кабель или SD-карту, можно сделать это по Wi-Fi с помощью FTP.
В Сети рассказали, как кидать файлы с ПК на смартфон по Wi-Fi
© Ferra.ru

Что потребуется?

  • Смартфон Android — получатель файлов.

  • Компьютер (Windows 10) — источник файлов.

  • Wi-Fi роутер — соединяет устройства.

Программы:

  • WiFi FTP Server (мобильное приложение для запуска FTP-сервера).

  • WinSCP (FTP-клиент на ПК).

В Сети рассказали, как кидать файлы с ПК на смартфон по Wi-Fi

© Ferra.ru

Как передавать файлы?

  • Подключите смартфон к Wi-Fi. В настройках выберите сеть и введите пароль.

  • Запустите FTP-сервер на телефоне. Откройте приложение WiFi FTP Server и нажмите «Start». Оно покажет IP-адрес и порт.

  • Настройте WinSCP на ПК. Введите IP и порт телефона, сохраните настройки и нажмите «Login». Откроется файловый менеджер.

  • Передайте файлы. Перетащите файлы с ПК в окно WinSCP, после завершения загрузки закройте соединение.

Файлы не загружаются в облако, передача идет внутри домашней сети. К тому же не нужны провода и карты памяти — одни плюсы.

Источник:Хабр
Автор:Максим Многословный
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