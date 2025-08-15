В Сети разоблачили крупнейшую в истории Википедии кампанию саморекламы

Вудард известен своей противоречивой деятельностью: он написал «предреквием» для террориста Тимоти Маквейя и интересовался колонией немецкой культуры в Парагвае. Однако, согласно расследованию, огромное количество статей о нём в Википедии не связано с его реальной популярностью.

С 2015 года более 200 аккаунтов и прокси-IP добавляли упоминания Вударда в десятки статей, часто ссылаясь на его собственные публикации. Между 2017 и 2019 годами появлялись статьи о нём на 92 языках, включая редкие и искусственные языки. В основном это были короткие заметки или переводы.

С 2021 года активность возобновилась: новые статьи создавались под разными аккаунтами и IP-адресами из разных стран, следуя схеме «создать аккаунт — добавить мелкие правки — написать статью о Вударде — исчезнуть». Целью, по мнению Grnrchst, было максимальное распространение информации и фотографий о нём при сокрытии источников.

После публикации расследования глобальные модераторы Википедии удалили более 300 статей о Вударде и заблокировали множество аккаунтов. В итоге в энциклопедии осталось лишь 20 нейтральных статей.