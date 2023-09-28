В Сети завирусились генерируемые ИИ «изображения со скрытым смыслом»

Пользователи Twitter способствовали усилению шумихи вокруг ControlNet, представляя ее то как революционную, то как злонамеренную.

ControlNet основана на инструменте генерации изображений Stable Diffusion AI и первоначально предназначалась для создания QR-кодов на сгенерированных изображениях. Затем пользователи расширили его возможности, получив возможность задавать любое изображение или текст, которая интегрируется в генерируемое изображение.

Несмотря на то, что ControlNet имеет потенциальные возможности применения, она может оказаться не столь сенсационной, как это представлялось вначале: некоторые эксперты сомневаются, что она приведет к широкому распространению «подсознательных сообщений» в рекламе.