В штате США могут запретить почти все социальные сети

Пересмотренный текст направлен на приложения социальных сетей, которые собирают личную информацию и предоставляют ее «иностранным противникам». Однако, поскольку большинство социальных сетей собирают и передают такую информацию иностранным организациям, новый законопроект может фактически запретить все социальные медиа-платформы в Монтане.

Широкое определение «личной информации», используемое в проекте, включает имена и фамилии, контактную информацию в Интернете и имена пользователей, которые присущи концепции социальных сетей. Таким образом, если какая-либо компания социальных сетей позволит любому пользователю в иностранной враждебной стране видеть контент пользователя из Монтаны, она будет запрещена. Кроме того, каждый раз, когда пользователь из одной из этих стран получает доступ к контенту, платформы будут подвергаться штрафу в размере $10 000.

Пока что текст законопроекта не пересмотрен. К чему это приведет – покажет время.