В Швеции запустят доставку еды с помощью дронов

Проект foodora Air стал результатом сотрудничества трех шведских компаний: оператора мобильной связи Tele2, службы доставки еды и продуктов foodora и производителя доставочных дронов Aerit. Сервис начнет работу в мае в муниципалитете Вермдё (расположенном недалеко от Стокгольма).

Клиенты смогут заказывать еду через приложение foodora из участвующих заведений в районе. Если клиент уже известен как проживающий в доме, подходящем для доставки дроном, то коробка с заказом будет загружена в один из дронов Nimbi на предприятии.

Далее беспилотный летательный аппарат взлетит и полетит по адресу клиента, используя технологии 5G и интернета вещей от Tele2, чтобы оставаться на связи с удаленным человеком-наблюдателем (который может взять управление в случае необходимости) на протяжении всего полета.

Достигнув места назначения, дрон будет парить в воздухе, опуская коробку по кабелю на собственность клиента. После того как коробка будет установлена на землю и отпущена, кабель будет намотан обратно, и дрон вернется на базу.

Этот метод доставки имеет несколько преимуществ перед системами, в которых сам дрон должен приземлиться на землю. Во-первых, люди на уровне земли избегают шума двигателя дрона и опасных вращающихся винтов. Кроме того, дрону не приходится тратить время и энергию на преодоление препятствий, таких как ветви деревьев. И, наконец, доставки могут происходить гораздо быстрее, что позволяет дрону преодолевать большее расстояние на одном заряде аккумулятора.

Дрон Nimbi использует шесть моторно-винтовых устройств, установленных на трех рукоятках. Он может перевозить максимальную нагрузку 4 кг в грузовом отсеке объемом 10 л и имеет дальность полета 12 км при полной загрузке. При парении он производит 65 децибел — уровень шума, который Aerit описывает как сравнимый с шумом офисной среды.