В «соцсети будущего» Bluesky появится верификация профилей, но чётких правил нет

Bluesky отмечает, что верифицировать будут только «активные, надёжные и узнаваемые» аккаунты. Также рекомендуется заполнить профиль и включить двухфакторную аутентификацию. В анкете нужно выбрать категорию — например, политик, бренд, журналист, спортсмен, учёный или «другое».

Однако точные критерии отбора всё ещё в разработке. В компании признают, что подход будет меняться со временем и что даже при соблюдении всех условий это не гарантирует получения галочки.

Кроме того, Bluesky развивает систему «доверенных верификаторов» — сторонних организаций, которые могут подтверждать подлинность аккаунтов. Они тоже могут подать заявку через ту же форму.