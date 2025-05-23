В «соцсети будущего» Bluesky появится верификация профилей, но чётких правил нет

Опубликовано 23 мая 2025, 18:411 мин.
В «соцсети будущего» Bluesky появится верификация профилей, но чётких правил нетОткрылись заявки
Платформа Bluesky начала приём заявок на верификацию аккаунтов, но пока не до конца ясно, как именно будет проходить отбор. Сейчас подать заявку можно через Google-форму, где нужно рассказать о себе, своей странице и причинах, по которым вы хотите получить галочку.
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Bluesky отмечает, что верифицировать будут только «активные, надёжные и узнаваемые» аккаунты. Также рекомендуется заполнить профиль и включить двухфакторную аутентификацию. В анкете нужно выбрать категорию — например, политик, бренд, журналист, спортсмен, учёный или «другое».
Однако точные критерии отбора всё ещё в разработке. В компании признают, что подход будет меняться со временем и что даже при соблюдении всех условий это не гарантирует получения галочки.
Кроме того, Bluesky развивает систему «доверенных верификаторов» — сторонних организаций, которые могут подтверждать подлинность аккаунтов. Они тоже могут подать заявку через ту же форму.