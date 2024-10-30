В SoftBank предсказали появление искусственного суперинтеллекта к 2035 году

Опубликовано 30 октября 2024, 15:181 мин.
В SoftBank предсказали появление искусственного суперинтеллекта к 2035 годуПризывая к массовым инвестициям
Масайоши Сон, генеральный директор SoftBank Group, выразил уверенность в том, что искусственный суперинтеллект (ASI) станет реальностью к 2035 году, заявив, что он будет в 10 000 раз умнее человеческого мозга. Правда, выступая на конференции в Саудовской Аравии, Сон подчеркнул, что для достижения этого прорыва потребуется инвестиции в сотни миллиардов долларов.
Хотя Сон не раскрыл конкретные детали своих инвестиционных стратегий, он указал на подготовку значительных средств для будущих вложений. Несмотря на оптимистичный взгляд на технологические достижения, история инвестиций Сона неоднозначна. Его фонд Vision, запущенный в 2017 году, значительно повлиял на мир венчурного капитала, однако многие высокорослые стартапы фонда претерпели резкое падение стоимости, и по состоянию на середину 2024 года общие убытки составили 2,4 миллиарда долларов.
Поэтому верить ли его словам — дело сугубо ваше.