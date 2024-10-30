В SoftBank предсказали появление искусственного суперинтеллекта к 2035 году

Хотя Сон не раскрыл конкретные детали своих инвестиционных стратегий, он указал на подготовку значительных средств для будущих вложений. Несмотря на оптимистичный взгляд на технологические достижения, история инвестиций Сона неоднозначна. Его фонд Vision, запущенный в 2017 году, значительно повлиял на мир венчурного капитала, однако многие высокорослые стартапы фонда претерпели резкое падение стоимости, и по состоянию на середину 2024 года общие убытки составили 2,4 миллиарда долларов.

Поэтому верить ли его словам — дело сугубо ваше.