В Soundslice появилась функция, которую выдумал ChatGPT

Опубликовано 10 июля 2025, 19:441 мин.
В Soundslice появилась функция, которую выдумал ChatGPTЛюди думали, что она есть
Платформа для нот Soundslice недавно выпустила новую функцию, которую изначально придумал сам ИИ ChatGPT — импорт ASCII-табулатур, которой-то не было.
© Soundslice
Основатель Soundslice Адриан Холовать рассказал, что несколько месяцев назад заметил странную активность — пользователи присылали скриншоты разговоров с ChatGPT, где бот советовал использовать Soundslice для загрузки ASCII-табулатур. Но в реальности такой функции на платформе не было.
Когда Холовать сам проверил ChatGPT, он увидел, что бот уверенно рассказывает о функции, которой нет. Вместо того, чтобы просто опровергать ложные слухи, команда Soundslice решила создать настоящий импорт ASCII-табулатур и обновили интерфейс.
Холовать признаётся, что идея появившейся функции была далеко не в их планах, но она оказалась нужной людям.
При этом он задаётся вопросом, правильно ли создавать продукты под давлением дезинформации.
Источник:holovaty
Автор:Максим Многословный