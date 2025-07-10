Основатель Soundslice Адриан Холовать рассказал, что несколько месяцев назад заметил странную активность — пользователи присылали скриншоты разговоров с ChatGPT, где бот советовал использовать Soundslice для загрузки ASCII-табулатур. Но в реальности такой функции на платформе не было.

Когда Холовать сам проверил ChatGPT, он увидел, что бот уверенно рассказывает о функции, которой нет. Вместо того, чтобы просто опровергать ложные слухи, команда Soundslice решила создать настоящий импорт ASCII-табулатур и обновили интерфейс.

Холовать признаётся, что идея появившейся функции была далеко не в их планах, но она оказалась нужной людям.

При этом он задаётся вопросом, правильно ли создавать продукты под давлением дезинформации.