В Spotify заметили сотни фейков подкастов, рекламирующих запрещённые вещества

Сначала Business Insider сообщил об удалении 200 таких подкастов, но вскоре CNN нашёл ещё десятки. Многие из них носили подозрительные названия вроде «My Adderall Store», а эпизоды назывались «Купить ***** онлайн» или «Заказать ***** с доставкой». Некоторые подкасты длились всего несколько секунд и были озвучены роботизированным голосом, а иногда даже не содержали звука вовсе.

Spotify не смог своевременно отследить и удалить этот контент, несмотря на явные нарушения своих правил. Подкасты с фейковыми сайтами могли оставаться доступными месяцами.

Представитель Spotify заявил, что все выявленные нарушения были удалены и компания якобы продолжает работу по выявлению подобного контента.