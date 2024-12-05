В США многие недовольны возвращением Трампа, но не глава Amazon

Опубликовано 05 декабря 2024, 18:561 мин.
В США многие недовольны возвращением Трампа, но не глава AmazonБезосу всё нравится
Джефф Безос изменил свое отношение к Дональду Трампу, выразив оптимизм по поводу сотрудничества с новым президентом США во время публичного выступления на саммите The New York Times.
Безос, который конфликтовал с Трампом во время его первого срока, теперь говорит, что видит возможность сотрудничества в области сокращения регулирования.
Сдвиг произошел в тот момент, когда компании Безоса - Amazon, Blue Origin и The Washington Post - сталкиваются с регуляторными ограничениями. Так, Amazon борется с антимонопольным иском со стороны FTC.
Безос назвал Трампа "более спокойным на этот раз" и "более оседлым". Он также планирует затронуть тему риторики Трампа о том, что СМИ являются "врагами народа", включая The Washington Post.