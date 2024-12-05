В США многие недовольны возвращением Трампа, но не глава Amazon

Безос, который конфликтовал с Трампом во время его первого срока, теперь говорит, что видит возможность сотрудничества в области сокращения регулирования.

Сдвиг произошел в тот момент, когда компании Безоса - Amazon, Blue Origin и The Washington Post - сталкиваются с регуляторными ограничениями. Так, Amazon борется с антимонопольным иском со стороны FTC.

Безос назвал Трампа "более спокойным на этот раз" и "более оседлым". Он также планирует затронуть тему риторики Трампа о том, что СМИ являются "врагами народа", включая The Washington Post.