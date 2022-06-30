В США могут удалить TikTok из магазинов Google Play и App Store

Брендан Карр, член Федеральной комиссии по связи, написал письмо руководителям обеих компаний, предупредив их о том, что популярное приложение для обмена видео не соответствует требованиям их политики магазинов приложений.

"По своей сути TikTok функционирует как сложный инструмент слежки, который собирает огромное количество личных и конфиденциальных данных", - сказал Карр в письме

В письме Карр перечисляет многочисленные случаи, когда компания нарушала различные законы о конфиденциальности и безопасности данных по всему миру. Он просит Google и Apple удалить возможность использования приложения на американских смартфонах.

Если они откажутся сделать это до 8 июля, он потребует от них ответа с объяснением этого решения.