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В США могут удалить TikTok из магазинов Google Play и App Store“TikTok - это не то, чем он кажется на первый взгляд”
Уполномоченный американского регулятора связи просит Apple и Google рассмотреть возможность запрета TikTok в своих магазинах приложений из-за проблем с безопасностью данных, связанных с китайской компанией.
Брендан Карр, член Федеральной комиссии по связи, написал письмо руководителям обеих компаний, предупредив их о том, что популярное приложение для обмена видео не соответствует требованиям их политики магазинов приложений.
"По своей сути TikTok функционирует как сложный инструмент слежки, который собирает огромное количество личных и конфиденциальных данных", - сказал Карр в письме
В письме Карр перечисляет многочисленные случаи, когда компания нарушала различные законы о конфиденциальности и безопасности данных по всему миру. Он просит Google и Apple удалить возможность использования приложения на американских смартфонах.
Если они откажутся сделать это до 8 июля, он потребует от них ответа с объяснением этого решения.