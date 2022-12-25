В США могут заблокировать TikTok

В США могут заблокировать TikTokАмериканцы обеспокоены тем, что приложение собирает данные
Издание Nikkei сообщило, что США активизировали усилия по запрету использования TikTok. В пятницу Палата представителей одобрила закон, запрещающий использование приложения на государственных устройствах. Эта мера была принята на фоне скандала: выяснилось, что сотрудники TikTok пытались неправомерно получить личные данные журналистов.
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Сообщается, что законопроект о полном запрете деятельности TikTok в США находится сейчас на рассмотрении.
Ещё в ноябре директор ФБР Кристофер Рэй заявил комитету Конгресса о том, что TikTok вызывает озабоченность в рамках национальной безопасности. Агентство подозревает, что огромное количество информации, включая данные о местоположении и устройствах, хранящиеся в TikTok, может быть передано китайскому правительству.