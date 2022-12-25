В США могут заблокировать TikTok

Сообщается, что законопроект о полном запрете деятельности TikTok в США находится сейчас на рассмотрении.

Ещё в ноябре директор ФБР Кристофер Рэй заявил комитету Конгресса о том, что TikTok вызывает озабоченность в рамках национальной безопасности. Агентство подозревает, что огромное количество информации, включая данные о местоположении и устройствах, хранящиеся в TikTok, может быть передано китайскому правительству.