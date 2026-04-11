Опубликовано 11 апреля 2026, 09:02
В США начали проверку из-за риска ChatGPT стать угрозой национальной безопасности

Есть определенные риски
OpenAI, разработчик ChatGPT, попала под официальное расследование США. Генеральный прокурор Флориды Джеймс Утмайер выяснит, не может ли технология навредить стране — вплоть до «угроз национальной безопасности».

По данным СМИ, следователей беспокоит несколько моментов.

Во‑первых, есть риск, что данные или сама технология ChatGPT могут оказаться у «противников Америки».

Во‑вторых, якобы поступают сообщения, что чат‑бота уже используют в преступных целях.

Ожидается, что компании направят официальные запросы с требованием предоставить документы.

А в этом время OpenAI готовится к выходу на биржу (IPO), если верить СМИ. Рыночная стоимость компании оценивается в триллионы долларов. Но любое государственное расследование может отпугнуть инвесторов и затормозить планы. Если не заморозить.

Источник:digitaltrends
Автор:Максим Многословный
