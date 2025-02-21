В США начали расследование «неамериканской» цензуры в крупных компаниях

Председатель FTC Эндрю Фергюсон заявил, что компании «не должны издеваться над своими пользователями», и предположил, что такие действия могут быть незаконными. До 21 мая агентство просит откликнуться людей, считающих, что они были забанены или иным образом заставлены молчать в сети.

Защитники технологической отрасли утверждают, что эти заявления о цензуре политически мотивированы.

Споры о цензуре в Интернете ведутся уже много лет, но при этом суды чаще поддерживают права технологических компаний на модерацию контента. Так что случай интересный.