В США начали расследование «неамериканской» цензуры в крупных компаниях

Опубликовано 21 февраля 2025, 18:541 мин.
В США начали расследование «неамериканской» цензуры в крупных компанияхСвобода слова, как есть
Федеральная торговая комиссия США (FTC) начала расследование того, не подвергают ли крупные технологические компании несправедливой цензуре пользователей на основании их мнений или пристрастий.
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Председатель FTC Эндрю Фергюсон заявил, что компании «не должны издеваться над своими пользователями», и предположил, что такие действия могут быть незаконными. До 21 мая агентство просит откликнуться людей, считающих, что они были забанены или иным образом заставлены молчать в сети.
Защитники технологической отрасли утверждают, что эти заявления о цензуре политически мотивированы.
Споры о цензуре в Интернете ведутся уже много лет, но при этом суды чаще поддерживают права технологических компаний на модерацию контента. Так что случай интересный.