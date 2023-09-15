Приложения
14:43, 15 сентября 2023
1 мин.

В США не могут разобраться, разрешается ли властям влиять на соцсети

Судебная тяжба будет долгой

Недавно Верховный суд США принял решение о временном приостановлении действия постановления суда низшей инстанции, запрещавшего чиновникам Белого дома общаться с компаниями, работающими в социальных сетях. Решение судьи Самуэля Алито о временном приостановлении действия решения добавляет новый поворот в противоречивую попытку двух штатов, Миссури и Луизианы, оспорить политику модерации контента в соцсетях.

В США не могут разобраться, разрешается ли властям влиять на соцсети

© Ferra.ru / Kandinsky 2.2

Дело возникло на основе иска, в котором утверждается, что федеральные чиновники, взаимодействуя с компаниями Google, Twitter и другими, превысили свои полномочия при формировании политики модерации контента, в частности, в отношении дезинформации о выборах и COVID-19.

Ранее суд низшей инстанции вынес запрет, запрещающий федеральным чиновникам общаться с компаниями, владеющими социальными сетями. Хотя решение апелляционного суда смягчило некоторые ограничения, оно сохранило положение, запрещающее определенным должностным лицам «оказывать давление» на соцсети, которое должно было вступить в силу 18 сентября.

Временная отсрочка Алито приостановила действие этого постановления до 22 сентября с возможностью продления. Судя по всему, дело ждет длительная судебная тяжба, поскольку Министерство юстиции готовит почву для подачи апелляции в Верховный суд.

Новости партнеров
Новости партнеров