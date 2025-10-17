В США обеспокоились, что полицейские стали активнее использовать ИИ

Ранее только штат Юта требовал указывать, если отчёт составлен с помощью ИИ. С октября 2025 года к ним присоединилась Калифорния. При этом черновик ИИ не считается официальным заявлением офицера.

Практика, как пишут СМИ, показывает проблемы с «прозрачностью». В некоторых департаментах ИИ отчёты подставлялись в документы так, что ни офицеры, ни суд не знали о вмешательстве алгоритма.

Эксперты обеспокоены: ИИ может содержать ошибки, пропуски или смещённые данные из-за шумной обстановки на месте происшествия, а также быть предвзятым, опираясь на старые отчёты.