В США обеспокоились, что полицейские стали активнее использовать ИИ

Опубликовано 17 октября 2025, 16:301 мин.
В США обеспокоились, что полицейские стали активнее использовать ИИАмериканские полицейские стали заполнять отчёты с помощью ИИ
В США полицейские начали использовать искусственный интеллект для составления отчётов, используя аудиозаписи с нагрудных камер. Алгоритмы могут быстро превращать записи в формальные документы, которые могут стать основой для уголовного дела. Да, это экономит время и потенциально делает отчёты более полными, но граждане обеспокоились: ошибка программы может привести, например, к ложному аресту.
Ранее только штат Юта требовал указывать, если отчёт составлен с помощью ИИ. С октября 2025 года к ним присоединилась Калифорния. При этом черновик ИИ не считается официальным заявлением офицера.
Практика, как пишут СМИ, показывает проблемы с «прозрачностью». В некоторых департаментах ИИ отчёты подставлялись в документы так, что ни офицеры, ни суд не знали о вмешательстве алгоритма.
Эксперты обеспокоены: ИИ может содержать ошибки, пропуски или смещённые данные из-за шумной обстановки на месте происшествия, а также быть предвзятым, опираясь на старые отчёты.